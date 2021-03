Brema l’eclettica città dei musicanti

Brema è una città dove l’arte, l’eleganza e la vitalità di una metropoli effervescente si fondono con grazia e piacevolezza nel paese conosciuto in tutto il mondo per la celebre fiaba dei Musicanti di Brema.

Brema trascina il visitatore tra le sue vie, dove tra strade di mattoni rossi, locali artigiani, gallerie d’arte ed edifici pittoreschi si svolgono festival musicali e artistici tra i più rinomati d’Europa e si ascoltano i rintocchi dei carillon e i boccali di birra che brindano con entusiasmo.

Brema: una città ricca di storia

Brema è la bella ed elegante città tedesca che si trova a Nord del Paese e che costituisce uno dei suoi maggiori porti commerciali, si trova infatti sulle rive del fiume Weser.

Si tratta della più antica città-stato della Germania ed è anche nota come “città del caffè” perché nel XVII secolo fu la prima città che importò la bevanda; oggi la città conta oltre mezzo milione di abitanti ma le sue prime tracce risalgono al II secolo d.C., quando venne descritta dal geografo Claudio Tolomeo.

Il centro storico della città è uno dei meglio conservati di tutto il Paese e Brema vanta anche il porto più antico della Germania che risale all’epoca medievale in cui divenne membro della potente Lega Anseatica (una federazione di alcune città dell’Europa del nord che tra il Trecento e il Seicento dominava le rotte commerciali del settentrione continentale) garantendole una duratura prosperità.

Brema nel Medioevo venne dichiarata, al pari di altre città come Amburgo e Lubecca, “città libera”, che le garantivano una serie di privilegi e la sottoponevano solo al volere dell’Imperatore e nessun altro.

I tesori di Brema

Sebbene l’industria legata ai porti e alle navi abbia nel tempo perso parte della sua importanza, Brema rimane come vuole la sua lunga tradizione in questa direzione, legata al commercio e ai trasporti, ma anche all’industria e ai centri di ricerca.

Con il suo volto antico ricco di monumenti e musei di ampi parchi e quale sede di università e multinazionali si presenta come una città dai mille volti e allo stesso tempo a misura d’uomo.

L’orgoglio per il suo illustre passato è ravvisabile a Brema nei monumenti del centro storico come la Marktplatz, la Piazza del Mercato risalente all’VIII secolo e cuore del quartiere storico di Brema.

I bar e ristoranti con i tavolini all’aperto consentono di ammirare gli edifici che circondano la piazza sono quelli più iconici della città.

La cattedrale di Brema è il Duomo di San Pietro, una delle più bizzarre e colorite espressioni architettoniche del luogo. L’ edificio originario fu realizzato in legno alla fine dell’VIII secolo, ma nel tempo è stato demolito e ricostruito più volte, quello che si può ammirare oggi risale all’XI secolo ma è stato rimaneggiato alla fine del XIX secolo assumendo le caratteristiche eclettiche che lo contraddistinguono.

Sono ravvisabili elementi in stile romanico e gotico, resti di dipinti neo-bizantini e la facciata a due torri ad ovest e una torre centrale in stile neoromanico.

La torre meridionale offre la possibilità di raggiungere una piattaforma panoramica a 98,5 metri di altezza, ma per raggiungerla si devono salire i 265 gradini di una scala a chiocciola ripida e stretta, che immettono sulla cima da cui si gode una vista unica sul circuito urbano.

Non solo i monumenti storici attraggono i visitatori poiché sulle rive del fiume ad attenderli c’è l’Überseemuseum, un museo etnologico dell’oltremare.

L’Universum Bremen è un museo della scienza che si trova nei pressi dell’università e seduce con la sua forma di un UFO di 2.000 metri quadrati, composto da 40.000 lastre di acciaio lucido.

Qui si possono scoprire le meraviglie della tecnologia grazie agli oltre 200 oggetti esposti in vetrine interattive. Uno dei punti forti del museo è senza dubbio il terremoto simulato.

Le statue degli “eroi” cittadini

La celebre statua di Rolando è una gigantesca statua raffigurante il paladino di Carlo Magno Orlando/Rolando, risalente al 1404 e annoverata tra i patrimoni dell’Unesco dal 2004.

Il monumento che è il più antico e il più grande del genere della Germania, simboleggia la libertà e la giustizia, oltre che l’indipendenza dello Stato di Brema.

Non è questa, l’unica famosa statua della città poiché la sua celebrità rivaleggia con quella del piccolo monumento dei Musicanti di Brema.

La statua dei musicanti è una statua in bronzo dedicata ai quattro eroi cittadini, che non sono mai riusciti ad arrivare a Brema ma sono comunque entrati nella leggenda grazie al racconto dei fratelli Grimm.

Sono un asino, un cane, un gatto e un gallo, messi uno sopra l’altro, e ritraggono i protagonisti della celebre favola che narra del quartetto che voleva raggiungere Brema per guadagnarsi da vivere facendo musica, ma si fermò a cantare dinanzi ad una casa di briganti, facendoli fuggire e occupandone infine la casa lasciata ormai libera.

Una passeggiata per le vie di Brema

Passeggiare per le vie di Brema consente di esplorare il magnifico circuito urbano che consta di strade pittoresche come la Böttcherstraße, una strada pedonale lunga 100 metri e ricca di negozi di artigianato e singolari caffè e ristoranti.

Fu realizzata interamente in mattoni rossi in stile espressionista da un ricco uomo d’affari del posto all’inizio del XX secolo e rappresenta ancora oggi uno dei posti di maggior interesse della città.

È inoltre sede di un museo d’arte e di attrazioni come il carillon della Haus des Glockenspiels che suona due o tre volte al giorno in base al periodo dell’anno.

La Schlachte è una passeggiata lunga 750 metri sulla riva orientale del fiume Weser ed è una delle tappe imperdibili per la movida serale con i suoi bar e ristoranti e, ovviamente, diverse birrerie.

Il quartiere di Schnoor è il più antico di Brema ed è anch’esso situato sulle rive del Weser, è un labirinto di stradine acciottolate fiancheggiato da edifici ottimamente conservati del XV e XVI secolo.

Il quartiere è stato restaurato ed è ricco di peculiarità architettoniche e secondo la gente del posto Schnoor è il salotto di Brema grazie alle gallerie d’arte ai negozi di gioielli artigianali e botteghe originali.

I festival che si svolgono durante l’anno invitano proprio a scendere in strada: durante il festival “La Strada”, ad esempio, la città si anima, poiché in questa occasione clown, artisti e ballerini provenienti da tutte le parti del mondo trasformano la città in un’arena gigantesca.

Anche l’offerta della Breminale è particolarmente ricca, per la gioia dei 200.000 visitatori che invadono ogni anno le verdi rive del Weser per assistere a questo festival della cultura e della musica.

In primavera, invece, c’è lo stupendo Jazzahead, ossia il Festival del Jazz, in cui si tengono oltre 100 concerti in 4 serate all’insegna della buona musica. Sono oltre 15.000 le persone che ogni anno assistono alle performance di artisti di altissimo livello provenienti davvero da tutto il mondo.