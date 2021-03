Che sia il “poisson d’avril” francese, il “pescado de abril” spagnolo, o l’“April Fool’s day” del mondo anglosassone, è una bizzarra tradizione quella del 1° Aprile: il Pesce d’Aprile è una festa che si celebra in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, fino ad arrivare in Giappone.

E’ il giorno degli scherzi: tutto è concesso!

Per l’occasione proponiamo di seguito una selezione di video da inviare su app e social come WhatsApp e Facebook.