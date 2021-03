Calcio: Brasile, ex difensore del Bayern Monaco Rafinha al Gremio

Rio de Janeiro, 28 mar. (Adnkronos) – L’ex terzino destro del Bayern Monaco e della nazionale brasiliana Rafinha ha raggiunto un accordo per entrare a far parte del Gremio con un contratto di nove mesi, secondo quanto riportato dai media brasiliani. Il 35enne è stato ingaggiato da svincolato dopo essersi separato dalla squadra greca dell’Olympiacos di comune accordo a febbraio. Si ritiene che Gremio abbia sconfitto l’interesse per il difensore del suo ex club Flamengo e dell’Atletico Mineiro. Rafinha, che ha firmato con l’Olympiacos a parametro zero dal Flamengo lo scorso agosto, ha collezionato 22 presenze con i campioni in carica della Super League greca. Rafinha in carriera oltre al Bayern Monaco ha vestito le maglie del Genova e dello Schalke, tra gli altri club.