Calcio: Brasile, ricoverato in ospedale per covid ex attaccante Luis Fabiano

Rio de Janeiro, 25 mar. (Adnkronos) – L’ex attaccante della nazionale brasiliana Luis Fabiano è stato ricoverato in ospedale per il covid-19, come annunciato dal suo entourage. Luis Fabiano, risultato positivo al virus la scorsa settimana, è sotto osservazione in un reparto generale di un ospedale di San Paolo dopo essersi inizialmente autoisolato in casa. “Ha avuto sintomi legati alla malattia e il suo medico gli ha consigliato di andare in ospedale per un monitoraggio più attento”, ha spiegato il portavoce dell’ex attaccante, aggiungendo che le condizioni del 40enne erano stabili. Successivamente, Luis Fabiano si è mosso per rassicurare i fan che sarebbe andato tutto bene. “Grazie per la vostra preoccupazione, messaggi positivi e preghiere”, ha detto Fabiano su Twitter. “Adesso sono in ospedale, ma sto bene e ricevo buone cure. Spero di essere presto fuori”. Fabiano ha collezionato 45 presenze con la nazionale del Brasile in una carriera che ha incluso club come San Paolo, Porto, Siviglia e Tianjin Quanjian tra gli altri.