Calcio: Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Spagna

Maribor, 27 mar. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Spagna-Italia, gara valida per la seconda giornata del gruppo B dell’Europeo Under 21 che inizierà alle 21 a Maribor in Slovenia. Sono tanti i cambi effettuati dal ct degli azzurrini Nicolato rispetto alla sfida d’esordio contro la Repubblica Ceca. Davanti a Carnesecchi, ecco l’esordio per Lovato e Ranieri insieme a Del Prato. A centrocampo sulle corsie Frabotta e Bellanova, con Pobega e Frattesi insieme a Rovella. Davanti, confermata la coppia d’esordio con Scamacca insieme a Cutrone. Nella Spagna pochi cambi rispetto all’esordio con la Slovenia con Pipa e Brahim Diaz che vengono sostituiti da Mingueza e Manu Garcia. Questi gli 11 iniziali.

SPAGNA (4-3-3): Fernandez; Mingueza, Gullamon, Cuenca, Miranda; Garcia, Zubimendi, Villar; Puado, Ruiz, Cucurella.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Cutrone, Scamacca.