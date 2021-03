Calcio: Kulusevski, ‘annata deludente, dobbiamo giocare meglio’

Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “è una delusione, assolutamente. Siamo la Juventus e vogliamo vincere il campionato ogni anno, abbiamo passato un periodo difficile. Dobbiamo iniziare a giocare meglio, dobbiamo mostrare un gioco molto migliore di quello che abbiamo mostrato, poi guarderemo i risultati”. Il centrocampista della Juventus, Dejan Kulusevski, si esprime così sulla stagione bianconera.

“è chiaro che questa non è l’atmosfera che vogliamo che ci sia -aggiunge il ventenne svedese dal ritiro della sua nazionale-. Alcuni giorni sono più difficili di altri, ma è lì che si mettono in mostra i veri campioni. è lì che devi allenarti più duramente e non accontentarti di meno. Tutti hanno bisogno di guardarsi allo specchio e fare meglio”.