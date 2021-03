Calcio: Nazionale, 1′ di silenzio in ricordo di 5 azzurri prima del match con Irlanda del Nord

Firenze, 22 mar. – (Adnkronos) – Gli azzurri osserveranno un minuto di silenzio e scenderanno in campo con il lutto al braccio giovedì a Parma nel match contro l’Irlanda del Nord, incontro d’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 per ricordare la memoria di cinque ex azzurri scomparsi nell’ultimo anno: Pietro Anastasi, Pierino Prati, Mario Corso, Mauro Bellugi e Paolo Rossi. “Questi giocatori sono stati importanti, degli idoli, il fatto che non ci siano più è come se si fossero portati via un pezzettino di me -ha detto Gianluca Vialli-. In particolare Paolo Rossi, perché abbiamo fatto insieme i Mondiali nel 1986, poi siamo stati compagni d’avventura a livello televisivo, è stato un grande amico, un fratello maggiore”.