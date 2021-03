Calcio: Nazionale, Florenzi e Verratti lasceranno domani ritiro azzurro

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – I calciatori Alessandro Florenzi e Marco Verratti, indisponibili in vista della gara Lituania-Italia di mercoledì, lasceranno domattina il ritiro della Nazionale per far rientro al club di appartenenza.

Verratti ha accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra nel match disputato ieri sera a Sofia contro la Bulgaria ed è stato sottoposto oggi pomeriggio ad accertamenti medici e strumentali che hanno confermato la sua indisponibilità. Ne caso di Florenzi, invece, il calciatore accusa un affaticamento e quindi, in via precauzionale, sarà escluso dalla lista dei convocati per la prossima gara.

La Nazionale partirà domattina alle 10.45 da Sofia per raggiungere Vilnius dove nel pomeriggio è previsto l’allenamento ufficiale preceduto dalla conferenza stampa.