Calcio: portiere cercasi, Gollini e Audero nel mirino della Roma

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – La dirigenza della Roma pensa ad un portiere del futuro. Pau Lopez non ha convinto appieno e si stanno sondando delle alternative, giovani e che arrivano dal campionato italiano. Il club giallorosso, a quanto apprende l’Adnkronos, ha già avviato i contatti con l’agente di Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, considerato la prima scelta al momento, vista la qualità dimostrata dal ragazzo e un prezzo non esorbitante. La prima alternativa è l’estremo difensore della Sampdoria, Emil Audero, a seguire Juan Musso dell’Udinese per ora accantonato per via del prezzo richiesto dal club friulano e la concorrenza di altre squadre.