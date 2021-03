Torino, 1 mar. – (Adnkronos) – Il Torino prosegue con il lavoro individuale con i calciatori a disposizione del tecnico Davide Nicola, con programma aerobico ed esercitazioni sulla parte atletica, in campo. Nel pomeriggio, come da richiesta dell’Autorità sanitaria locale, sessione con tampone molecolare per tutto il gruppo squadra. Rimane in fortissimo dubbio la disputa dell’anticipo di domani contro la Lazio previsto per le 18.30. A ore sono attese novità da parte della Lega Serie A.