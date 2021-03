Meteo, caldo estremo nella Penisola Arabica: il Kuwait registra la temperatura di marzo più alta di sempre con +44,6°C tra sciami di locuste e tempeste di sabbia [FOTO]

Oggi, giovedì 25 marzo, il Kuwait ha registrato una temperatura di +44,6°C, che rappresenta la temperatura più alta che il Paese e tutta la Penisola Arabica abbiano mai registrato nel mese di marzo. La temperatura eccezionale è stata registrata dalla stazione meteorologica di Mitribah, nel settore nordoccidentale del Paese, ma non è solo questo angolo del Kuwait ad avere temperature così estreme.

Questo caldo da record arriva appena una settimana dopo che altri 3 Paesi vicini hanno infranto record di temperatura a marzo in un singolo giorno. Il 18 marzo, l’Arabia Saudita ha registrato +42,8°C, il Qatar ha registrato +41,5°C e il Bahrain +40°C. Sono temperature bollenti per qualsiasi periodo dell’anno, ma sono particolarmente impressionanti in quanto sono arrivate così presto. Nella Penisola Arabica, solitamente, le giornate più calde non arrivano fino all’estate, nel mese di giugno.

Invasione di cavallette e tempeste di sabbia

Inoltre, il Kuwait attualmente sta facendo i conti anche con una tempesta di sabbia che ha colpito il Paese sospinta da forti venti. Queste tempeste possono aggravare le malattie respiratorie e creare pericolose condizioni di viaggio. Come se questo non fosse sufficiente, il vento ha anche introdotto sciami di locuste nel Paese. Oltre ad essere un fastidio, questi insetti stanno distruggendo anche le colture, già colpite dal calore estremo e dalla siccità (vedi foto della gallery scorrevole in alto).