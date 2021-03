Previsioni Meteo, caldo primaverile sull’Europa negli ultimi giorni di marzo: probabile ondata di freddo ad inizio aprile [MAPPE]

Proprio in concomitanza con l’Equinozio di Primavera, l’Italia è stata investita da un’ondata di freddo e neve per un inizio di primavera abbastanza insolito. Anche una grande parte dell’Europa ha subito condizioni fredde nel mese di marzo, soprattutto sui settori centrali e orientali, inclusi Balcani e area del Mar Nero. Ma ora che il primo mese della primavera meteorologica sta per concludersi, le condizioni sono molto più calde. Un enorme pennacchio di aria calda si sta diffondendo sotto una dorsale in rafforzamento e produrrà temperature ben al di sopra della norma, soprattutto sull’Europa centro-occidentale e anche su parti della Scandinavia fino ai primi giorni di aprile (vedi mappe della gallery scorrevole in alto)

Anticiclone e caldo sull’Europa

Si sviluppa un sistema di alta pressione molto forte, che blocca la formazione di qualsiasi sistema frontale potenziale sull’Europa, ad eccezione dei settori settentrionali. Fino a metà settimana, la dorsale sarà centrata sull’Europa centrale, producendo una forte avvezione calda. Questo sosterrà condizioni meteorologiche stabili e caldo primaverile su buona parte del continente.

Già ieri, lunedì 29 marzo, Francia e Spagna settentrionale hanno superato i +25°C in alcune aree. Con l’avanzamento del pennacchio caldo verso nord fino a metà settimana, si prevedono condizioni molto calde sul continente oggi, mentre ci saranno condizioni più fredde della norma sui settori sudorientali del continente, come Balcani meridionali, area del Mar Nero e Turchia. Ma nel cuore dell’Europa, le temperature potranno raggiungere valori molto alti. Nella maggior parte di Francia e Spagna, per esempio, sono possibili picchi di +22-26°C oggi, mentre in Italia le temperature più alte si aggireranno intorno ai +25°C, in Germania e Benelux si supereranno i +20°C, mentre l’Inghilterra si avvicinerà ai +20°C.

Anche domani, mercoledì 31 marzo, sono previste temperature di 8-12°C più alte del normale nelle parti più basse dell’atmosfera dai settori sudoccidentali dell’Europa a quelli centrali e nordorientali. Sarà un po’ più caldo rispetto al giorno precedente sui settori sudorientali, ma molto freddo sul Mediterraneo orientale.

Nel primo giorno di aprile, ci sarà un indebolimento dell’alta pressione sull’Europa, mentre sul Nord Atlantico, inizierà a rafforzarsi una nuova dorsale che indica un cambiamento delle condizioni meteorologiche verso un periodo più freddo. Tuttavia, resterà ancora caldo nelle parti più basse dell’atmosfera sull’Europa centrale e sudoccidentale. Infatti, quella di giovedì 1 aprile sarà comunque una giornata calda per Italia, Francia, Germania e Benelux, con +20-25°C in molte aree.

Freddo ad inizio aprile

Il caldo primaverile sarà abbastanza rilevante, ma di breve durata. I modelli, infatti, indicano un’inversione del pattern verso condizioni più fredde alla fine di questa settimana, quindi nei primi giorni di aprile, soprattutto sulla metà occidentale dell’Europa. La dorsale sul Nord Atlantico si rafforzerà e si spingerà verso nord in direzione della Groenlandia, per un pattern che supporta un’ondata di freddo sull’Europa continentale. I modelli indicano un nucleo freddo che si svilupperà sul Nord Europa, spostandosi poi gradualmente verso sud. Ne conseguirà un’avvezione fredda verso l’Europa occidentale, che verso la metà-fine della prossima settimana potrà diffondersi anche sui settori centrali e sudoccidentali.

Mentre le temperature saranno di quasi 10°C sopra la norma nei prossimi giorni, scenderanno sotto la norma nel weekend e durante la prossima settimana. Il periodo più freddo potrebbe durare per i primi 7-10 giorni di aprile.

Queste ondate di freddo ad inizio aprile sono spesso preoccupanti perché solitamente arrivano dopo un periodo di caldo primaverile. Solitamente in queste giornate fredde sono previste gelate mattutine, che potrebbero danneggiare la vegetazione e gli alberi in fiore.