Meteo, caldo record nel Regno Unito: +24°C a Londra, è il marzo più caldo degli ultimi 53 anni. Allarme assembramenti [FOTO]

L’alta pressione domina l’Europa, portando temperature alte per il periodo dell’anno. Se in Italia oggi sono state toccate punte di +28°C, anche il Regno Unito si ritrova a fare i conti con un’intensa ondata di caldo, in quello che è stato il marzo piu’ caldo degli ultimi 53 anni. La temperatura piu’ alta oggi e’ stata registrata a Londra, con +24°C, ma sono stati registrati anche +22°C a Cambridge, +21°C a Liverpool, +20°C a Manchester e Birmingham.

Il caldo ha anche portato pericolosi assembramenti per via della pandemia e l’intervento della polizia per far rispettare le restrizioni. Le autorita’ britanniche hanno imposto il divieto di alcolici e ordini di dispersione ai cittadini che hanno affollato spiagge e parchi nel Paese. Un ordine di dispersione e’ stato imposto dagli agenti dopo che una folla di persone si e’ riversata in un parco cittadino a Nottingham (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Un consigliere comunale di Nottingham, come riporta Sky News, ha avvertito che sara’ vietato entrare nei parchi pubblici con bevande alcoliche.

Ieri, con l’arrivo della bella stagione, era stato il premier Boris Johnson a lanciare un appello ai britannici per “procedere con cautela”, mentre il Paese – che va spedito con le vaccinazioni – inizia a riaprire. “Voglio sottolineare l’importanza che tutti mantengano la disciplina mostrata finora“, ha detto Johnson in conferenza stampa.