La Campania compra il vaccino russo Sputnik, Zaia: “Allora avevo ragione io”

La Campania ha firmato un accordo per l’acquisto del vaccino russo Sputnik V. La Regione ha siglato dei cosiddetti “accordi congelati“, che cioè saranno attuati non appena l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) darà l’approvazione all’uso del farmaco. La notizia – riferita a da Repubblica Napoli e riportata dall’agenzia russa Tass – è stata confermata all’ANSA da fonti della Regione. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi al “contratto per la fornitura del vaccino Sputnik” ringrazia “l’Ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito“.

“Ogni governatore decide cosa fare. Non ho nulla contro la Campania, ma se comprano lo Sputnik e il Governo non dice niente, significa che avevo ragione io”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel punto stampa di aggiornamento sulla situazione sanitaria. “Significa che le Regioni possono comprare vaccini – ha affermato – a me è stata raccontata la storiella che le Regioni non potevano rifornirsi in maniera autonoma. É falso”. “Mi hanno rotto le scatole per nulla“, ha aggiunto.