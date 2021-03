Campi Flegrei, Vesuvio e Ischia: i bollettini di sorveglianza vulcanica, a Pozzuoli la terra si è sollevata di 43 cm dal 2016

Sul sito dell’INGV Osservatorio Vesuviano sono stati pubblicati gli aggiornamenti relativi al mese di Febbraio 2021 dei bollettini di sorveglianza vulcanica di Campi Flegrei, Vesuvio e Ischia.

In particolare, in riferimento ai terremoti, lo scorso mese nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 175 terremoti, in quella del Vesuvio 75, mentre ad Ischia non sono stati registrati eventi sismici.

Di seguito tutti i dettagli e i bollettini integrali.

Campi Flegrei

Durante il mese di febbraio 2021 nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 175 terremoti con una Magnitudo massima=2.0±0.3. 135 eventi (88%) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0, a dimostrazione di un livello di sismicità con energia generalmente molto bassa; 2 eventi hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 2.0, mentre solo un evento ha avuto una magnitudo maggiore o uguale a 2.0. Di 17 eventi non è stato possibile determinare la magnitudo a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo. In totale sono stati localizzati 87 eventi (50% di quelli registrati) ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, l’area Solfatara-Pisciarelli e il Golfo di Pozzuoli con profondità fino a 3.5 km. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo confermano una geometria radiale del sollevamento centrato nell’area di Pozzuoli con una velocità media di circa 13±2 mm/mese. Il sollevamento registrato alla stazione GPS di Rione Terra (RITE) a partire da gennaio 2016 è di circa 43 cm. Le misure termografiche nelle aree monitorate mostrano andamenti della temperatura sostanzialmente stabili. I parametri geochimici confermano i trend in aumento già osservati in precedenza.

Vesuvio

Durante il mese di febbraio 2021 l’attività del Vesuvio si è mantenuta su livelli bassi. Sono stati registrati 75 terremoti con una Magnitudo massima=1.3±0.3. Di questi, 68 eventi (pari al 91% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0, confermando un livello di attività sismica con energia molto bassa. Nel complesso, è stato possibile localizzare 54 terremoti (72% di quelli registrati) ubicati prevalentemente in area craterica con profondità che non superano 2.0 chilometri. I dati delle reti di monitoraggio geodetico non evidenziano deformazioni riconducibili a sorgenti vulcaniche ma solo ad effetti gravitativi, a processi di compattazione del materiale incoerente superficiale o a effetti locali che possono influenzare l’inclinazione del suolo. Le misure termografiche effettuate in area craterica mostrano un andamento stazionario della temperatura massima. Le analisi geochimiche effettuate sul bordo e sul fondo del cratere non evidenziano variazioni significative.

Ischia

Nel mese di febbraio 2021 non si osservano particolari dinamiche all’Isola d’Ischia. Non sono stati registrati terremoti. Dal punto di vista deformativo, l’isola è caratterizzata da una generale subsidenza più evidente nel settore meridionale con una velocità media alla stazione di Serrara Fontana di circa -6.5 mm/anno; l’inclinazione del suolo, misurata dai tre sensori in pozzo, mostra una direzione prevalente verso N. Le misure con termocamere mobili effettuate in diversi punti dell’Isola d’Ischia mostrano andamenti stabili.