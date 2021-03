Enorme cargo di 220 mila tonnellate si arena a causa del maltempo: bloccato il Canale di Suez [FOTO e VIDEO]

Il transito del Canale di Suez è bloccato da un cargo di 220mila tonnellate lungo 400 metri che si è arenato e sta impedendo la circolazione in entrambe le direzioni. La portacontainer Ever Given era in viaggio dal Mar Rosso verso il Mar Mediterraneo quando è rimasta bloccata dopo essere stata portata fuori rotta da “una grande folata di vento”, come riporta l’agente marittimo Gac. Il risultato è stato un enorme ingorgo di navi alle due estremità dell’arteria commerciale internazionale. Finora sono falliti i tentativi di sbloccare la situazione, nonostante i cinque rimorchiatori inviati sul luogo. L’imbarcazione, gestita dalla Evergreen Marine Corp, sarebbe dovuta arrivare in Olanda il 31 marzo. I meteorologi egiziani hanno detto che forti venti forti una tempesta di sabbia hanno colpito l’area ieri, con venti che hanno raggiunto raffiche fino a 50km/h. “Tutto l’equipaggio è al sicuro“, ha fatto sapere Bernhard Schulte Shipmanagement, che gestisce l’Ever Given. “Non ci sono state segnalazioni di feriti o inquinamento“, ha aggiunto.

Circa otto rimorchiatori e decine di squadre di soccorso sono state inviate per disincagliare la nave portacontainer Ever Given bloccata da ieri nel Canale di Suez. Lo ha annunciato l’Autorità del Canale di Suez (Sca) in una nota. L’incagliamento della Ever Given – un gigante di 400 metri di lunghezza, 54 di larghezza e 220.900 tonnellate di stazza – ha bloccato il traffico nel Canale di Suez. La nave, battente bandiera panamense e operata dalla societa’ taiwanese Evergreen Marine, era diretta al porto di Rotterdam e proveniva dal Mar Cinese orientale. Da una prima ricostruzione la nave si è arenata in diagonale nel punto piu’ stretto del Canale di Suez a causa di un blackout della strumentazione di bordo e del forte vento a circa 40 nodi. Secondo i media egiziani le operazioni di disincaglio potrebbero richiedere due giorni di tempo. Il presidente dell’Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie, ha dichiarato che “per disincagliare la nave è stato formato un comitato di gestione delle crisi subito dopo l’incidente“.

Le autorità del Canale stanno lavorando per sbloccare la situazione e hanno annunciato l’apertura del tratto storico del canale in entrambe le direzioni per aiutare a liberare il passaggio su quella che è una delle rotte fluviali più trafficate nel mondo. L’ammiraglio Osama Rabie, presidente dell’Autorità egiziana del Canale di Suez, ha reso noto che “le unità di soccorso e i rimorchiatori dell’Autorità continuano i loro sforzi” per sbloccare la nave “Ever Given”.