Canale di Suez: la portacontainer “Ever Given” si è mossa, in vista soluzione della crisi

Si inizia a intravedere l’uscita dalla crisi al Canale di Suez: la gigantesca portacontainer “Ever Given” che blocca la via di comunicazione da quasi una settimana ha cominciato a muoversi, secondo quanto emerge dai siti di monitoraggio del traffico marittimo. Secondo VesselFinder, la poppa della nave che è lunga 400 metri e pesa più di 200mila tonnellate si è spostata ed è ora più vicina e quasi in parallelo a un lato del canale.

Su Twitter il fornitore di servizio di spedizione Inchcape Shipping, ha spiegato che le operazioni per disincagliare la nave sono terminate con successo alle 04:30 di questa mattina: “Ulteriori informazioni sui prossimi passi seguiranno una volta che saranno noti“.

Come ha spiegato il fornitore di servizi, durante la notte di luna piena l’alta marea ha facilitato le operazioni per disincagliare la portacontainer.

Secondo la Suez Canal Authority, ci sono circa 370 navi, comprese 25 petroliere, bloccate alle due estremità del Canale in attesa di transito.

L’Autorità del Canale di Suez (SCA) non ha ancora rilasciato una conferma ufficiale: ancora non si sa quando il traffico può essere ripristinato. In un comunicato diffuso intorno alle 5 del mattino, lo SCA si è limitato ad indicare che “le manovre di traino per rimettere a galla la nave portacontainer Ever Given sono iniziate con l’aiuto di 10 rimorchiatori giganti“.