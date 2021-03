Canale di Suez, la portacontainer Ever Given mossa di 17 metri: “90% di possibilità di spostarla stasera” [FOTO]

L’enorme portacontainer “Ever Given”, che da 5 giorni blocca il Canale di Suez dopo essersi incagliata, si e’ spostata oggi di 17 metri verso nord, secondo quanto dichiarato da un funzionario dell’Authority del Canale di Suez ad “Agenzia Nova”, a margine di un tour effettuato nel sito della nave con alcuni giornalisti. “Abbiamo il 90% di probabilita’ di riuscire a spostarlo stasera“, ha detto la fonte (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Oggi il presidente dell’Authority, Osama Rabie, ha spiegato che i rimorchiatori si sono attivati mentre le draghe hanno interrotto il dragaggio la scorsa notte prima di riprenderlo questa mattina presto. Le condizioni meteo avverse, il vento forte, la tempesta di sabbia, “non sono stati i motivi principali dell’incidente che ha coinvolto la Ever Given” lo scorso martedì, ha confermato Rabie, in conferenza stampa, non escludendo che “un errore tecnico o umano possa aver contribuito all’incaglio” del gigantesco portacontainer che sta bloccando il traffico in uno degli snodi marittimi commerciali più importanti del mondo. Il successo dell’intera operazione dipenderà da diversi fattori, “tra cui la direzione del vento e la marea” che rendono il tutto “un’operazione tecnica complessa“, ha aggiunto Rabie.

Intanto sono salite ad almeno 320 le navi che attendono di poter riprendere la navigazione – da un lato e dall’altro – anche considerando che, come stimato da Bloomberg, ogni giorno perso equivale a una perdita complessiva di 9,6 miliardi di dollari.