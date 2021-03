Canottaggio: CdM, confermata prova di Sabaudia dal 4 al 6 giugno

Sabaudia, 1 mar. – (Adnkronos) – Il conto alla rovescia può finalmente iniziare. Nella giornata odierna il Comitato Esecutivo di World Rowing ha deciso di confermare la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio che, dunque, avrà luogo sul bacino del lago di Paola a Sabaudia dal 4 al 6 giugno. In seguito a frequenti e continui confronti con tutti i principali stakeholders, il Comitato Esecutivo di World Rowing ha verificato che i preparativi posti in essere dal Comitato Organizzatore della 2021 World Rowing Cup III, Sabaudia sono conformi ai requisiti richiesti dalla Federazione Internazionale per le regate in programma nel 2021 e ha pertanto confermato che la competizione si svolgerà come previsto dal 4 al 6 giugno prossimi.

Come richiesto dalle linee guida di World Rowing per l’organizzazione degli eventi in periodo pandemico il Comitato Organizzatore ha sviluppato un piano di protezione da covid-19 per ospitare l’evento basato sulle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di World Rowing. Il piano covid-19 è stato attentamente valutato e allineato alle prescrizioni anche delle Autorità Governative e Sanitarie Italiane.

World Rowing e il Comitato Organizzatore sono confidenti che le misure pianificate e che verranno poste in essere sono appropriate per minimizzare il rischio di contagio e di infezione durante l’evento. World Rowing e il Comitato Organizzatore di Sabaudia continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione covid-19 in Italia e le aggiornate raccomandazioni che verranno emanate dall’Oms e dalle competenti Autorità italiane.