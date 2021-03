Carne contaminata da escherichia coli, rischio grave per i consumatori: l’allerta del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi sul proprio sito web un avviso di richiamo per un caso di contaminazione alimentare rilevata dall’azienda produttrice in autocontrollo. Il richiamo è inerente alla Battuta di Fassone e Battuta Bovadpmt Classica G 200SKJ, a marchio Cascina La Marchesa – Faccia Fratelli. La carne sarebbe contaminato dal batterio escherichia coli, particolarmente pericoloso per la salute umana perché in grado di produrre Shiga tossine. Con un nota ufficiale è stato disposto che la carne cruda alla piemontese venga immediatamente ritirata dal mercato, dato che il rischio per la salute è valutato come ‘serio’.

Il prodotto richiamato è venduto in confezioni da 200 g, limitatamente al lotto n° 528582, con data di scadenza indicata in 19/03/2021. La carne bovina richiamata è stata prodotta nello stabilimento di Cevo in provincia di Cuneo, in via L. Einaudi n° 28 (marchio di identificazione IE C716K CE) e commercializzata da FACCIA FRATELLI SRL. L’indicazione è quella di non consumare il lotto della carne in questione e di riportarlo al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.