Carro armato dell’Esercito sbaglia mira: centra in pieno allevamento e fa strage di galline

Un carro armato dell’Esercito, impegnato in un’esercitazione di tiro in un poligono riservato alle Forze armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato in pieno un allevamento di galline di Vivaro (Pordenone): l’incidente è avvenuto mercoledì scorso, ma i titolari dell’azienda agricola si sono accorti dei danni solo oggi, entrando nel capannone.

Numerose galline sono morte nello scoppio e nel crollo di una parte della struttura che le ospitava.

La Procura di Pordenone ha aperto un’inchiesta e sono in corso le indagini dei Carabinieri di Spilimbergo.

I carri armati impegnati nell’esercitazione – almeno 4 – sono stati posti sotto sequestro.

Ad accorgersi dell’incidente sono stati stamani i titolari dell’azienda agricola, che non riuscivano a spiegarsi il danno al capannone e il decesso delle galline, e hanno chiesto ai Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo di intervenire: i militari dell’Arma, informati dell’esercitazione notturna, hanno collegato gli elementi e risolto il “giallo”.