Caso Denise Pipitone, fatto il prelievo per il DNA: la ragazza ricorda un treno e una Rom con cui chiede l’elemosina [FOTO]

Alla redazione di ‘Chi l’ha Visto?’ è arrivata la telefonata di un’infermiera russa che vive in Val Seriana: “C’è una giovane che ha partecipato ad una trasmissione televisiva russa dicendo di essere stata rapita da piccola, e assomiglia a Piera Maggio. Mi è venuto il batticuore e ho chiamato subito voi“. Questa ragazza è stata rapita da bambina da una donna Rom e non ha certificato di nascita. Ora si chiama Olesya Rostova, nome datole in un orfanotrofio, dopo essere stata tolta ad una nomade. I suoi ricordi dei primi anni di vita sono un treno per viaggiare e una Rom che la porta con sé per chiedere l’elemosina. Olesya non ha mai smesso di cercare la sua mamma. “Mammina mia non ti ho mai dimenticata, ti ho sempre cercata e ora ho la possibilità di ritrovarti”, dice lei stessa alla trasmissione russa.

In onda in questo momento su Chi l’ha visto Piera Maggio, mamma di Denise, ha detto: “Vogliamo rimanere con i piedi ben piantati a terra, ma senza illuderci più di tanto. In questi casi l’unica cosa da fare è chiedere il DNA ed è quello che chiederemo. Vogliamo ringraziare quanti in questo momento ci sono vicini e solidali e quante persone amano Denise”. Le foto mostrate dalla trasmissione di RaiTre sono impressionanti: nonostante Olesya fosse bionda da piccola, la somiglianza con Denise, con la sua mamma e con il suo papà è impressionante.

Come spiega l’avvocato di Piera Maggio di segnalazioni in questi anni, ben 17 dalla scomparsa di Denise, ce ne sono state tante. Ma questa vale la pena approfondirla. Tra l’altro, la pista del rapimento da parte di una donna Rom era già stata battuto poco dopo il rapimento, quando una guardia giurata aveva visto una bambina seduta vicino ad una donna che chiedeva l’elemosina. Aveva girato un video (del quale nella gallery scorrevole in alto è visibile un fotogramma), ma non le aveva fermate e di loro si erano perse le tracce. La donna la chiamò “Danàs” e lei rispose: “Dove mi porti“, con tipico accento siciliano.

Olesya Rostova è Denise? La domanda, i dubbi e le speranze restano finché non ci sarà l’esito del test del DNA. Il prelievo per l’esame è stato fatto ieri. Oggi, intanto, la ragazza è stata portata in un campo a diversi chilometri da Mosca.