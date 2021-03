Caso Denise Pipitone, spunta un VIDEO della ragazza ‘russa’ rapita da piccola e sorgono dubbi: sarà davvero lei?

Avevamo dato notizia ieri del fatto che in Russia una giovane ragazza ha preso parte ad una trasmissione televisiva che si occupa di persone scomparse per lanciare un appello: dice di essere stata rapita da piccola, ma di non ricordare nulla. La giovane, Olesya Rostova, è stata trovata in un campo in Russia nel 2005, ovvero l’anno successivo alla scomparsa di Denise Pipitone. Una telespettatrice italiana, guardando la trasmissione, ha notato la somiglianza tra la ragazza e Piera Maggio, mamma di Denise, e dunque ha avvisato il programma di RaiTre “Chi l’ha Visto?”, che si è subito attivato per vederci chiaro.

Il dubbia che possa trattarsi di Denise Pipitone resta, e sarò la stessa conduttrice di “Chi l’ha Visto?”, Federica Sciarelli a spiegarlo questa sera alle 21.20 su Rai3, ma lei stessa resta molto cauta: “Sarebbe troppo bello, un regalo enorme. La segnalazione è nata quasi per caso, da una nostra telespettatrice che ha riferito che a Mosca c’è una giovane donna che ha la stessa età di Denise e che somiglia moltissimo a Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa 17 anni fa. Forse è una suggestione dovuta alla somiglianza, ma la giovane donna ha la stessa età che avrebbe oggi Denise. Noi stiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante in questi anni – tiene a precisare Sciarelli -. Le coincidenze temporali ci sono e anche una somiglianza tra la giovane e Piera. La bambina ‘russa’ venne trovata in un campo nel 2005 – spiega ancora – e non sapendo chi sia la sua vera madre, è andata in una trasmissione tv russa per mostrare il suo volto e lanciare a sua volta un appello alla vera famiglia. Ora vanno fatte tutte le verifiche: occorre avere pazienza ed essere scrupolosi”.

E proprio Piera Maggio, attraverso una pagina Facebook dedicata proprio alla figlia e alla ricerca di quella bambini, ormai donna, che non si è mai fermata, ha fatto sapere la propria posizione in merito alla vicenda: “In merito alle ultime notizie, rimaniamo con i piedi ben saldati a terra. Chiediamo ulteriori verifiche attraverso il DNA. Ringraziamo tutti per la vicinanza. Piera Maggio & Pietro Pulizzi“, scrivono i genitori di Denise, scomparsa il 1 settembre del 2004, da Mazara del Vallo.

La bimba russa ha vissuto in un campo nomadi, chiedendo l’elemosina. Da adolescente è stata anche arrestata e trasferita in un orfanotrofio, dove le hanno tagliato i capelli e dato il nome attuale. Ospite della trasmissione russa, Olesya ha rivolto un appello alla madre: “Non ti ho mai dimenticato, ti sto cercando e ho la possibilità di trovarti. Eccomi qui, sono viva, voglio conoscerti e trovarti“.

Intanto sui social sta girando il video caricato nei giorni scorsi su YouTube con l’intera puntata della trasmissione russa durante la quale la giovane è stata intervistata e ha raccontato la sua storia. Premettendo che in una storia torbida e complessa come questa, non ci stupiremmo se le foto di Olesya fossero state modificate, è vero che anche che dal minuto 49 in poi del seguente video è possibile vedere molto bene la ragazza, che dai tratti somatici e dalle foto da piccola sembra non essere Denise, come invece avevamo sperato con la foto circolata ieri: