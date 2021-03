Colpita da un fulmine mentre si allenava in mare: morta campionessa di surf

Tragedia a El Salvador: la campionessa di surf salvadoregna Katherine Diaz è morta venerdì dopo essere stata colpita da un fulmine mentre si allenava in mare davanti ad una spiaggia nel sudovest del Paese. Secondo i media locali, l’incidente è avvenuto mentre la 22enne si stava allenando nella località di El Tunco: la giovane sarebbe stata colpita mentre usciva dall’acqua, durante un temporale.

La notizia è stata confermata dalla Federación Salvadoreña de Surf: “Un grande atleta che ha rappresentato il nostro Paese ci ha lasciato. El Salvador è in lutto“. “Siamo molto rattristati da questa morte“, ha affermato il presidente del National Sports Institute di El Salvador (Indes), Yamil Bukele.

Katherine, figlia del presidente della Federazione Jose Diaz, si stava preparando per gli Isa World Surf Games in El Salvador.