Come perdere peso e bruciare grassi velocemente bevendo caffè: quando è più efficace e perché

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the International Society of Sports Nutrition condotto dai ricercatori dell’Università di Granada, assumere un caffè forte 30 minuti prima di eseguire attività fisica aerobica può aumentare significativamente la combustione di grassi.

Gli scienziati hanno focalizzato l’attenzione sul legame tra assunzione di caffeina ed efficacia dell’esercizio fisico nella combustione di grassi in diversi momenti della giornata, scoprendo, inoltre, che gli effetti della caffeina sono più marcati nel pomeriggio piuttosto che durante la mattinata.

Il team ha coinvolto 15 uomini dell’età media di 32 anni, che sono stati sottoposti a quattro sessioni di attività fisica a intervalli di sette giorni. I partecipanti hanno assunto 3 mg / kg di caffeina o un placebo alle 8 e alle 17, con ogni soggetto che ha completato i test in tutte e quattro le condizioni in ordine casuale. I ricercatori hanno misurato la combustione dei grassi in modo rigoroso e standardizzato.

“Il nostro lavoro – ha spiegato Francisco Josè Amaro-Gahete del Dipartimento di Fisiologia dell’UGR – mostra che l’ingestione di caffeina 30 minuti prima di eseguire esercizi aerobici aumenta l’ossidazione massima dei grassi durante l’esercizio indipendentemente dall’ora del giorno in cui si svolge l’attività fisica, anche se nel pomeriggio i valori sono stati più elevati rispetto alla mattina, a parità di ore di digiuno“. “Questi risultati suggeriscono che la combinazione di assunzione di caffeina ed esercizio aerobico a intensità moderata eseguito durante il pomeriggio potrebbe rappresentare lo standard ottimale per chi cerca di perdere peso e bruciare grassi,” ha concluso il ricercatore.