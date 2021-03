Come si diventa astronauta? Basta chiedere al robot “ROBert”, assistito da Luca Parmitano. L’iniziativa di ESA e Playmobil [VIDEO]

In una serie di divertenti video con protagonista il sistema giocattolo Playmobil, il sapiente robot ROBert è assistito dall’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano per spiegare come si può diventare un astronauta e com’è vivere nello spazio.

L’addestramento per diventare astronauta è impegnativo, ma cosa è esattamente coinvolto non è sempre chiaro. Grazie alla collaborazione tra ESA e Playmobil, i giovani appassionati dello spazio riceveranno il punto di vista di un esperto su ciò che accade e sulle competenze necessarie per iniziare una carriera da astronauta. In concomitanza con la campagna di reclutamento dell’ESA per la prossima generazione di esploratori spaziali, questi allegri e leggeri episodi ricreano l’European Astronaut Centre dell’ESA attraverso la lente dell’universo Playmobil.

La serie combina video delle reali esperienze degli astronauti, con scene eseguite dal team di addestramento degli astronauti di Playmobil. Questi episodi sono le ultime aggiunte alla crescente raccolta di animazioni in stop-motion “ROBert knows” di Playmobil. Si utilizzano le figure Playmobil per spiegare varie e interessanti domande quotidinae in un modo accattivante e adatto ai bambini. Mentre la prima puntata nella serie di ESA/Playmobil mostraagli spettatori come diventare un astronauta, il secondo video esplora com’è vivere e lavorare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (vedi video in fondo all’articolo).

Entrambi gli episodi sono rilasciati in tedesco e saranno presto seguiti da versioni in altre 8 lingue (inglese, francese, italiano, olandese, spagnolo, portoghese, polacco e greco) attraverso i canali YouTube di Playmobil.