Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “La volontà di candidarmi alla presidenza del Coni, c’è tutta, direi che il dado è tratto, per l’ufficialità aspetterei ancora un paio di settimane”. Così all’Adnkronos, Renato Di Rocco, annuncia la sua sfida al presidente in carica del Coni, Giovanni Malagò, e ad Antonella Bellutti. Di Rocco non parte con i favori del pronostico nei confronti di Malagò. “Nella mia carriera ho visto perdere tante volte i favoriti”, aggiunge l’ex numero uno della Federciclismo.