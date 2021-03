Coronavirus, a Malta 6 morti dopo aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino: “Nessun farmaco è efficace al 100%”

Sei persone hanno contratto il covid a Malta nonostante avessero ricevuto due dosi di vaccino e sono morte. Lo ha riferito il capo della sanità pubblica dell’isola, Charmaine Gauci, secondo cui tre dei sei pazienti sarebbero stati infettati prima che fossero passati i 14 giorni necessari perché potessero considerarsi immuni. Gauci, citata dal “Times of Malta”, ha ricordato che nessun vaccino ha “un’efficacia del 100%….c’è una piccola percentuale di persone che, anche se immunizzata, si infetterà, andrà in ospedale e in alcuni casi sfortunatamente morirà“.