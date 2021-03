Coronavirus, oggi 17.083 nuovi casi su 335.983 tamponi: scende al 5% il tasso di positività. Il bollettino

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 343 morti, 10.057 guariti e 17.083 nuovi casi su 335.983 tamponi. Oggi è risultato positivo il 5,08% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (3.762), Campania (2.046), Emilia Romagna (2.040), Piemonte (1.609), Veneto (1.228), Lazio (1.188), Toscana (1.058) e Puglia (1.021). Altra giornata straordinariamente positiva in Sardegna con appena 70 nuovi casi su 10.613 tamponi: il tasso di positività è dello 0,6%, sui livelli della scorsa estate. Dati molto buoni anche per Sicilia e Calabria: si va definendo una situazione analoga a quella della scorsa primavera, con il contagio concentrato nelle Regioni del Nord e molto più diradato invece al Sud.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.955.434 casi totali



98.288 morti

2.426.150 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 430.996 così suddivisi:

19.570 (+458) ricoverati in ospedale ( 4,54 % )

) 2.327 (+38) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,54% )

( ) 409.099 (+6.167) in isolamento domiciliare ( 94,92% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: