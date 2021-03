Coronavirus, oggi 529 morti e 16.017 nuovi casi (Sicilia esclusa). Crolla al 5,3% il tasso di positività: il bollettino

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 529 morti, 18.687 guariti e 16.017 nuovi casi su 301.451 tamponi. Oggi è risultato positivo il 5,31% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (3.271), Piemonte (1.861) e Lazio (1.593). Nel bollettino giornaliero mancano i dati della Sicilia, che non ha comunicato nessun dato “per motivi organizzativi” dopo gli arresti dell’inchiesta sulle alterazioni al bollettino. I dati della Sicilia, quindi, verranno integrati domani, dopo la riorganizzazione delle strutture regionali, considerando che chi ha comunicato i dati fino a ieri, oggi si trova agli arresti domiciliari o sotto inchiesta. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

3.561.012 casi totali



108.879 morti

2.889.301 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 562.832 così suddivisi:

29.231 (+68) ricoverati in ospedale ( 5,19 % )

) 3.716 (-5) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,66% )

( ) 529.885 (-3.224) in isolamento domiciliare ( 94,15% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: