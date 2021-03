Coronavirus, oggi in Calabria solo 89 nuovi casi positivi: non erano così pochi dal 18 ottobre, sempre più vicina la “zona bianca”

In Calabria la situazione epidemiologica è sempre più confortante: mentre la terza ondata galoppa nelle Regioni del Nord e in alcune del Centro, all’estremo Sud il contagio è sempre più contenuto e proprio Calabria e Sicilia si apprestano a seguire la Sardegna in “zona bianca“. Oggi per la Calabria inizia la 6ª settimana consecutiva in “zona gialla”, ed inizia nel modo migliore possibile con il più basso aumento giornaliero di casi positivi dal 18 ottobre scorso, cioè ben 142 giorni fa (quasi 5 mesi!). I nuovi casi giornalieri, infatti, sono stati appena 89 a fronte di 1.098 persone sottoposte a tampone. Il tasso di positività è sceso all’8,1%. Nelle ultime 24 ore, in una Regione che conta 2 milioni di abitanti, c’è stata una sola vittima.

Complessivamente dall’inizio della pandemia in Calabria ci sono stati 39.459 casi totali su 568.253 soggetti sottoposti a test. E’ risultato positivo solo il 6,94% dei soggetti controllati, la percentuale di gran lunga più bassa d’Italia, e sono state sottoposte a tampone ben 14,4 persone per ogni positivo, il dato anche qui migliore d’Italia nel tracciamento dei contatti.

Con 706 morti su 39.459 casi, la Calabria ha anche il tasso di letalità (1,79%) più basso d’Italia e soprattutto il tasso di mortalità più basso d’Europa con appena 350 morti ogni milione di abitanti. Per rendere l’idea del dato, quello nazionale dell’Italia è di 1.652 morti ogni milione di abitanti, cinque volte più alto.

Altro dato molto importante, in questo momento in Calabria soltanto il 3,73% dei positivi necessita di ricovero ospedaliero. E’ la percentuale più bassa d’Italia. Dei 6.621 attualmente positivi, infatti, il 96,17% (6.368) si trovano in isolamento domiciliare perchè asintomatici o paucisintomatici. Anche in questo caso, siamo ben oltre la media nazionale dove in ospedale abbiamo oltre il 5% dei positivi, due punti percentuali in più rispetto al dato calabrese.