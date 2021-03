Coronavirus, oggi in Italia 23.832 nuovi casi: diminuisce il tasso di positività, curva epidemiologica torna a scendere

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 401 morti, 14.598 guariti e 23.832 nuovi casi su 354.480 tamponi. Oggi è risultato positivo il 6,72% dei tamponi effettuati, in calo rispetto a ieri. La curva epidemiologica, quindi, torna a scendere (vedi grafico in alto a corredo dell’articolo con l’andamento giornaliero dei nuovi casi) nonostante non si possano ancora vedere gli effetti delle rigide misure restrittive in vigore da appena 6 giorni con zone rosse diffuse in tutte le principali Regioni d’Italia: questa settimana abbiamo avuto meno casi rispetto alla scorsa, a testimonianza che l’andamento del contagio è diminuito con le misure già adottate in precedenza. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.810), Emilia Romagna (2.560) e Campania (2.196). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

3.356.331 casi totali



104.642 morti

2.686.236 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 565.453 così suddivisi:

27.061 (+203) ricoverati in ospedale ( 4,79 % )

) 3.387 (+23) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,60% )

( ) 535.005 (+8.688) in isolamento domiciliare ( 94,61% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: