Coronavirus, oggi in Italia 26.824 nuovi casi positivi: non erano così tanti dal 27 novembre. Il bollettino

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 380 morti, 14.443 guariti e 26.824 nuovi casi su 369.636 tamponi. Oggi è risultato positivo il 7,26% dei tamponi effettuati, in ulteriore aumento rispetto alla giornata di ieri. Era dal 27 novembre scorso che in Italia non avevamo un numero così alto di nuovi casi positivi, anche se allora si facevano molti meno tamponi ed è quindi probabile che in realtà il numero dei casi “sommersi” dello scorso autunno fosse di gran lunga superiore, infatti il tasso di positività era di oltre il doppio rispetto a quello odierno. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (6.262), Emilia Romagna (3.477), Piemonte (2.929), Campania (2.644) e Veneto (1.932). Le Regioni con meno casi in rapporto agli abitanti sono sempre Sardegna (106), Calabria (305) e Sicilia (679). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

3.175.807 casi totali



101.564 morti

2.564.926 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 509.317 così suddivisi:

23.656 (+409) ricoverati in ospedale ( 4,64 % )

) 2.914 (+55) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,57% )

( ) 482.747 (+11.503) in isolamento domiciliare ( 94,78% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: