Coronavirus, più del 10% degli italiani hanno ricevuto il vaccino e altrettanti sono già guariti

Oltre il 10% degli italiani ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti Coronavirus, per un totale di 6 milioni e 5 mila somministrazioni in base ai dati appena aggiornati dal Governo. Almeno altrettanti sono stimati tra i guariti, consapevoli e inconsapevoli: la guarigione fornisce la stessa immunità data dal vaccino, quindi ad oggi abbiamo circa il 20% degli italiani che sono protetti dal virus. E’ una cifra ancora molto piccola, soprattutto se consideriamo che le vaccinazioni sono iniziate due mesi e mezzo fa e procedono a rilento. Ma adesso si stanno velocizzando e contemporaneamente abbiamo oltre 20-25 mila casi (noti) di contagio, che significa per il 99% di questi una immunizzazione da anticorpi naturali nella prospettiva della guarigione. Con questi ritmi, quindi, l’immunità – che è comunque ancora lontana – non è più un miraggio. Entro fine maggio, con ogni probabilità, più del 55% degli italiani sarà immune, o perchè avrà ricevuto il vaccino o perchè sarà stato a contatto con il virus per contagio e avrà sviluppato gli anticorpi.

Giova ricordare però che l’immunità da vaccino non protegge dal rischio di infettarsi: si tratta di una salvaguardia dalle complicazioni della malattia, e dallo sviluppo delle sue forme più gravi. Anche i vaccinati, quindi, possono contagiarsi e a loro volta contagiare: l’obiettivo di questi vaccini non è fermare il contagio ma evitare le forme più gravi della malattia, e per questo motivo riteniamo sia completamente inutile somministrarle a persone giovani e sane che con ogni probabilità non avrebbero in ogni caso quelle complicazioni, ma concentrarle – soprattutto in questa fase in cui ci sono poche dosi a disposizione – sulle fasce più fragili della popolazione, cioè gli anziani e i malati, proprio come ha fatto Israele.

Intanto, grazie ai dati elaborati da Luca Fusaro, possiamo evidenziare come stanno procedendo le vaccinazioni sul territorio italiano. Appare subito evidente come sono state vaccinate più persone proprio nelle Regioni in cui il virus sta circolando di più. Le Regioni con meno contagiati, Calabria e Sardegna, sono anche quelle con meno vaccinati: l’immunità qui è ancora di gran lunga inferiore al 15%, mentre in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna siamo ben oltre il 25%.