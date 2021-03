A Sanremo è spuntato il primo positivo al tampone molecolare. Si tratta di un giornalista del TgR Liguria sottoposto questa mattina a test antigenico, la cui positività è stata poi confermata appunto dal molecolare. Il responso, arrivato da poco, è per ora un caso isolato su 440 tamponi effettuati da questa mattina. Al vaglio degli operatori sanitari Asl la ricostruzione dei contatti avuti in questi giorni dal giornalista, in quarantena come i suoi collaboratori risultati negativi.