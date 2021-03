Coronavirus, Ryanair contro il passaporto vaccinale: “Non richiesto sui nostri voli, sotto il libero movimento non dovrebbero esserci questi limiti”

Quella del passaporto vaccinale per poter volare tra i paesi all’interno dell’Unione Europea ai tempi della pandemia di Coronavirus è ancora un’idea ma ci sono già diversi pareri contrari. Uno di questi arriva la compagna di volo Ryanair. “Sui voli Ryanair non sara’ richiesto un passaporto vaccinale, perche’ riteniamo che sotto il libero movimento che e’ garantito in Europa non dovrebbero esserci questi limiti“, ha detto il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte per l’estate dagli scali pugliesi di Bari e Brindisi.

“C’è libertà di movimento in Europa e auspichiamo che la Ue non renda obbligatoria il certificato vaccinale”, gli ha fatto eco l’amministratore delegato Eddie Wilson. Il top manager ha sottolineato che se dovesse scattare l’obbligo di una certificazione anti-coronavirus per i passeggeri Ryanair sarà in ogni caso “allineata con tutti i requisiti delle autorità dei singoli governi o dell’Unione europea” e per questo ha già messo “a disposizione dei passeggeri un wallet per raccogliere in una sola piattaforma tutti i documenti necessari per poter viaggiare” nel rispetto della normativa anti-Covid.

Il passaporto vaccinale sembra aver incontrato, per ora, la riluttanza della Francia (che non vuole impostare una vaccinazione obbligatoria) e della Germania (che non intende condividere i dati dei suoi cittadini).