Coronavirus, in Marocco somministrati 3 milioni e mezzo di vaccini: il confronto con l’Italia è impietoso

Le persone vaccinate contro il Covid-19 in Marocco hanno raggiunto quota 3,5 milioni. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Salute di Rabat. Secondo la nota, il numero di persone che sono state vaccinate fino ad oggi (dose 1), è salito a 3.435.997, di cui 162 mila hanno ricevuto la seconda dose del vaccino. Intanto, nel Paese continuano a registrarsi contagi da Covid-19. Nelle ultime sono 244 i nuovi casi di contagio con 8 morti. Il nuovo bilancio dei contagi porta il numero totale dal primo caso segnalato lo scorso marzo a 483.654, mentre il numero di persone guarite è salito a 469.046, un tasso di guarigione del 97%. Il numero totale dei decessi è salito a 8.623 per un tasso di mortalità dell’1,8%. In Marocco vivono 37 milioni di persone, poco più della metà dell’Italia che però è ancora ferma a 4.302.717 dosi di vaccino somministrate. Appena 800 mila in più a fronte di una popolazione di oltre 22 milioni superiore. Un confronto impietoso.