Covid: Bertolaso, ‘ho fiducia in Governo, entro l’estate ne usciremo’

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Al contrario dell’anno scorso sono molto più ottimista, sono convinto che entro l’estate usciremo da questa situazione così drammatica, riusciremo anche a fare qualche bagno in pace”. Lo dice Guido Bertolaso, consulente della Lombardia per il piano vaccinale a Stasera Italia, su Rete Quattro. “Ho grande fiducia nel Governo e ho grande stima – aggiunge – del generale e commissario Figliuolo: c’è un bel lavoro di squadra, con la Protezione civile di nuovo in gioco. Arriveranno i vaccini, già ne stanno arrivando di più. L’importante è usarli bene”.