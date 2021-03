Covid: Bertolaso, ‘miglioriamo, si vedrà di cosa è capace la Lombardia’

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – In Lombardia sulle vaccinazioni “abbiamo raggiunto numeri importanti, miglioriamo di giorno in giorno e oggi siamo sui 37-38mila vaccinati”. Lo dice Guido Bertolaso, consulente della Lombardia per il piano vaccinale.

“Anche sugli anziani – dice – miglioriamo di giorno in giorno. Nell’arco delle due settimane prossime avremo vaccinato più di 700mila over 80. Siamo a 1,5 milioni di vaccinati in Lombardia: al di là dei molti problemi siamo sulla strada giusta e credo che nel corso delle prossime settimane si vedrà di cosa è capace la Lombardia”, conclude.