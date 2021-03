Covid: Bordo, ‘Salvini basta fare maggioranza e opposizione, insopportabile’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Salvini se ne faccia una ragione: la demagogia sulle misure anticovid non andava bene quando era all’opposizione, ancora di più non va bene adesso che è al governo. Anzi, la smetta di fare contemporaneamente maggioranza e opposizione. Questo modo di fare sta diventando insopportabile”. Così Michele Bordo del Pd.

“è giusto che le misure anticovid vengano decise solo sulla base dell’andamento dei contagi non con iniziative di propaganda. E soprattutto il governo deve agire con prudenza per evitare che la situazione sanitaria possa diventare ancora più grave, specie adesso che siamo in piena campagna vaccinale”.