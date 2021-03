Covid: Ceo Bormioli Pharma, ‘forniamo chiusure per confezionamento Sputnik V’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Bormioli Pharma è impegnato su più fronti nella lotta al Covid-19. Il gruppo guidato dall’ad Andrea Lodetti, infatti, attraverso il proprio stabilimento di Vasto (Chieti) – ex Gcl Pharma – produce le chiusure che vengono utilizzate per il confezionamento del vaccino Sputnik e presto potrebbe contribuire anche al confezionamento del vaccino CureVac.

“Gcl Pharma, acquisita nell’aprile 2020 e oggi completamente integrata in Bormioli Pharma, ha la propria sede produttiva a Vasto (Abruzzo) ed è specializzata nella produzione di chiusure in plastica, gomma e alluminio per lo più utilizzate nel confezionamento di farmaci parenterali (applicazioni infusionali e iniettabili) e quindi anche nel confezionamento di vaccini di vario tipo. Ad oggi ‘ spiega Lodetti in un’intervista all’Adnkronos – le chiusure prodotte presso lo stabilimento vengono utilizzate per il confezionamento del vaccino Gam-Covid-Vac (denominato ‘Sputnik V’) sviluppato dal Centro Nazionale di Ricerca Epidemiologica e Microbiologica Russo”.

Ma non solo. “E’ inoltre iniziato ‘ spiega Lodetti – il processo di validazione delle nostre ghiere in alluminio per il confezionamento del vaccino CVnCoV (conosciuto come CureVac), sul quale Ema ha recentemente avviato la fase di revisione clinica”.