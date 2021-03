Covid: D’Incà, ‘altri fondi a turismo? Valuteremo, tanti settori in sofferenza’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Altri fondi al turismo come chiesto dal ministro leghista Massimo Garavaglia? “Abbiamo stanziato 32 miliardi dando sostegni ai settori in difficoltà, nelle prossime settimane cercheremo di verificare la possibilità” di elargire nuovi ristori. “Il turismo è un settore molto colpito” dalle chiusure legate alla pandemia, “ma non è l’unico. Ci sono anche i bar, i ristoranti e tanti altri comparti in difficoltà”. Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D’Incà, passando davanti a Palazzo Chigi a poche ore dal Consiglio dei ministro.