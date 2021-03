Covid: Faraone, ‘se Ue non funziona si va da soli, Regioni a colori anche per vaccini’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Se l’Europa funziona bene sennò si va da soli: bene Draghi. Anche perché da europeista convinto dico che l’Europa non ha fatto bene sui vaccini”. Così Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato, ospite di Agorà su Raitre.

“Dobbiamo prendere iniziative autonome se necessario: ci vuole -aggiunge- un’azione di concertazione e non servono i derby tra Regioni ma su alcune storture a livello europeo e nazionale non serve l’ecumenismo ma azioni forti. Ci devono essere i colori delle Regioni anche sui vaccini: se ci sono Regioni che restano indietro sui numeri allora lo Stato deve intervenire, altrimenti avremo regioni di serie a e b”.