Covid: Figliuolo, ‘in Lombardia da domani con sistema Poste’

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – Da domani si parte con il sistema Poste anche in Lombardia. Lo ha annunciato il commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, al termine della sua visita dei centri vaccinali in Lombardia.

“Da domani la Lombardia sarà inserita nei sistema informativi della struttura commissariale di Poste, e gradualmente in maniera veloce si risolveranno tutte le problematiche legate alla criticità dei sistemi informativi”, ha spiegato.