Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Solidarietà alla senatrice Licia Ronzulli per le minacce ricevute online dopo la presentazione di un suo ddl sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Le opinioni si manifestano in modo civile e la violenza, in ogni sua forma, va sempre condannata”. Così, su Twitter, la ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini.