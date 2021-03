Covid: M5S, ‘visita Figliuolo archivia fallimentare modello Lombardia’

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – “La visita del generale Figliuolo e le sue dichiarazioni archiviano una volta per tutte il fallimentare modello Lombardia, per lasciare finalmente spazio al modello Italia. Oggi lo Stato attraverso l’esercito italiano, la protezione civile e il supporto tecnico di Poste Italiane subentra alla disastrosa gestione di Regione Lombardia e della sua controllata Aria”. Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, al termine del sopralluogo del generale Francesco Paolo Figliuolo in Lombardia.

“Il generale Figliuolo – dice ancora – ha riconosciuto i meriti di medici, volontari e cittadini lombardi che con il loro lavoro, il loro impegno e il loro sacrificio hanno saputo sopperire alle carenze organizzative del piano vaccinale regionale. Carenze anche oggi riconosciute sia dal generale stesso, che dai vertici della giunta. Ora è il momento di cambiare pagina. Confidiamo che adeguarsi al modello Italia possa finalmente restituire ai lombardi e alla Lombardia, messi troppe volte e troppo a lungo in difficoltà dalle carenze e dal pressappochismo di questa amministrazione regionale, la dignità che meritano. Con orgoglio recupereremo il tempo perduto”, conclude De Rosa.