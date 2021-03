Covid: Moratti, ‘problemi con Aria li stiamo risolvendo con Ats e Asst’

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – “Indubbiamente abbiamo avuto problemi con Aria. Per questo motivo io mi sono mossa con rapidità e determinazione appena è stato possibile” e già dall’inizio “con una clausola per passare a un portale più innovativo, ad esempio con la geolocalizzazioni delle persone da vaccinare”. Lo ha spiegato vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ospite di Porta a Porta, in onda stasera.

“I problemi con Aria ci sono stati e li stiamo risolvendo passando a Poste. Ma li stiamo risolvendo anche grazie alla grandissima collaborazione di Ats e Asst che controllano le agende in questa fase in cui c’è ancora Aria e inviano alle persone gli sms giusti. Lo stop lo stiamo recuperando”.