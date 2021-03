Covid Puglia, oggi 1.962 contagi: dati bollettino 31 marzo

(Adnkronos) – Sono 1.962 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 31 marzo. Si registrano altri 43 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.847 tamponi e i nuovi casi di Covid sono così distribuiti sul territorio: 767 in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia Bat, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Ieri i casi erano 1.527 su 12.134 test. In tutto in Puglia hanno perso la vita 4.812 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test. Sono 141.343 i pazienti guariti mentre ieri erano 139.513 (+1.830). Sono 46.857 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 46.776 (+81). I pazienti ricoverati sono 2.100 mentre ieri erano 2.127 (-27).