Covid: Ronzulli, ‘misure importanti indicate da Fi, ora sostegni economici adeguati’

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Obbligo vaccinale per il personale sanitario, scudo penale per tutti gli operatori che eseguono i vaccini e programmazione delle riaperture laddove i contagi lo consentiranno sono misure importantissime sulle quali Forza Italia ha molto insistito. Con queste nuove norme previste dal decreto Covid si prosegue sulla strada della sicurezza sanitaria, si stimola ulteriormente la campagna vaccinale e si ridà fiducia alle tante attività chiuse a causa dell’emergenza. Ora però il prossimo passo deve essere quello di dare subito un adeguato sostegno economico alle imprese, alle partite iva e ai professionisti che non stanno lavorando”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato, e responsabile per i Rapporti con gli alleati.