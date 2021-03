Covid: Sala, ‘sulla scuola abbiamo esagerato’

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Sulla scuola “stiamo chiedendo troppo e abbiamo esagerato”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con Carlo Calenda durante un evento online, a proposito della chiusura delle classi per via del Covid.

“Abbiamo un po’ sottovalutato, non possiamo non vedere il disagio: si stanno sviluppando patologie gravissime da disagio. Io da sindaco me la prendo ogni tanto con i gruppi di ragazzi fuori dai locali, ma stiamo chiedendo troppo”.